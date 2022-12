Noël à Figeac, chalet de noël, marché de noël, animations des Rues Figeac, 16 décembre 2022, Figeac.

2022-12-16 05:00:00 – 2022-12-16 23:00:00

Vendredi 16 décembre

Marché de Noël

de 10h à 22h salle Balène

Samedi 17 décembre

Marché de Noël

de 10h à 19h salle Balène

Petit train avec Mascottes

de 14h30 à 17h

Photo avec le père Noël (à confirmer)

Stand de Noël MASAQ

Dimanche 18 décembre

Marché de Noël

de 10h à 19h salle Balène

Petit train avec Mascottes et le Père Noël

de 14h30 à 17h

Grande parade des mascottes

de 14h à 17h

Bûche géante (à confirmer)

de 15h30-16h30 sous la halle

New Little Fanfare

de 14h à 18h fanfare déambulatoire

Lâcher de lanternes

à 17h30

Stand de Noël MASAQ

Lundi 19 décembre

Déambulations avec les poneys

Chalet de Noël MASAQ

Mardi 20 décembre

Petit train avec Mascottes et le Père Noël

de 14h30 à 17h

Les Lutins

Déambulations

Chalet de Noël MASAQ

Mercredi 21 décembre

Petit train avec Mascottes

de 14h30 à 17h

Photo avec le père Noël (à confirmer)

Déambulations avec les poneys

Capucine – Caravane de contes pour enfants

de 11h à 18h

Chalet de Noël MASAQ

Jeudi 22 décembre

Petit train avec Mascottes et le Père Noël

de 14h30 à 17h

Chalet de Noël MASAQ

Vendredi 23 décembre

Petit train avec Mascottes et le Père Noël

de 14h30 à 17h

Déambulations avec les poneys

Chorale gospel

du 15h à18h

Chalet de Noël MASAQ

Samedi 24 décembre

Petit train avec Mascottes et le Père Noël

de 14h30 à 17h

Chalet de Noël MASAQ

Sonorisation des rues du 17 au 31 décembre, sauf le 25 décembre

Petits et grands venez profitez à l’occasion des fêtes de Noël, du chalet gourmand, venez suivre les parades de peluches et rencontrer le père Noël. Ils animeront la place de la Raison et les rues de la ville pour votre plus grand plaisir.

En partenariat avec l’association des commerçants Figeac Cœur de Vie.

figeaccoeurdevie@gmail.com +33 5 81 24 02 53

association figeac coeur de vie

Figeac

