Noël à Danzas Saint-Louis, 17 décembre 2021, Saint-Louis.

Noël à Danzas Saint-Louis

2021-12-17 – 2021-12-19

Saint-Louis Haut-Rhin

Nous vous proposons cette année un marché de créateurs durant le marché de Noel ouvert à tous et solidaire en partenariat avec la FREMAA, la couveuse d’entreprise HOPLA et l’association « Libre Objet » de Strasbourg. Il y a aussi un projet de buvette avec le soutien du restaurant solidaire « À l’essentiel » à Saint-Louis. Les horaires seront les mêmes que ceux du marché de Noël de la place de l’Hôtel-de-Ville.

Les artisans de la Cité seront présents, tels :

Ali Lashgari, Sara Maternini, Lou d’Adélaide, Janine Gretener, Lucile Ketterlin, Jean-Pierre Limousin, Oncle John et la galerie Symetria.

Des nombreux invités vont les rejoindre :

Les céramistes Françoise Haas et Isilda Lieby, le sculpteur Hervé Spycher, les fabricants de luminaires Jessica Hinsinger et Suat Sahin, la designer textile Marie-Claire Erny, la créatrice d’objets de décoration Anne Fechter, le doreur ornementaliste Romain Berthomé et bien d’autres encore.

De plus, la Cité Danzas proposera au grand public deux ateliers le samedi 18 décembre de 18 h à 20 h et le dimanche 19 décembre de 10 h à 13 h. L’atelier est un atelier rapide, d’où son nom. Chaque année une carte postale est créée et cette année c’est donc celle que l’on voit en bleu avec le père-noël dans une montgolfière. L’animatrice viendra avec d’anciennes cartes postales également et plusieurs coupons de tissus afin que chacun puisse composer sa carte postale personnalisée.

Pour ce Noël, les artisans de la Cité Danzas, vous accueillent pour vous présenter leurs créations et leur savoir-faire. Une visite à ne pas manquer pour trouver l’objet authentique de Noël ! Des animations sont prévues tout au long du week-end et sous la bulle de Noël de nombreuses bonnes choses pourront vous restaurer.

+33 3 87 54 32 68

Nous vous proposons cette année un marché de créateurs durant le marché de Noel ouvert à tous et solidaire en partenariat avec la FREMAA, la couveuse d’entreprise HOPLA et l’association « Libre Objet » de Strasbourg. Il y a aussi un projet de buvette avec le soutien du restaurant solidaire « À l’essentiel » à Saint-Louis. Les horaires seront les mêmes que ceux du marché de Noël de la place de l’Hôtel-de-Ville.

Les artisans de la Cité seront présents, tels :

Ali Lashgari, Sara Maternini, Lou d’Adélaide, Janine Gretener, Lucile Ketterlin, Jean-Pierre Limousin, Oncle John et la galerie Symetria.

Des nombreux invités vont les rejoindre :

Les céramistes Françoise Haas et Isilda Lieby, le sculpteur Hervé Spycher, les fabricants de luminaires Jessica Hinsinger et Suat Sahin, la designer textile Marie-Claire Erny, la créatrice d’objets de décoration Anne Fechter, le doreur ornementaliste Romain Berthomé et bien d’autres encore.

De plus, la Cité Danzas proposera au grand public deux ateliers le samedi 18 décembre de 18 h à 20 h et le dimanche 19 décembre de 10 h à 13 h. L’atelier est un atelier rapide, d’où son nom. Chaque année une carte postale est créée et cette année c’est donc celle que l’on voit en bleu avec le père-noël dans une montgolfière. L’animatrice viendra avec d’anciennes cartes postales également et plusieurs coupons de tissus afin que chacun puisse composer sa carte postale personnalisée.

Saint-Louis

dernière mise à jour : 2021-11-27 par