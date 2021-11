Genève Cité Seniors Genève Noël à Cité Seniors Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

12h – 14h, **Repas** (sur réservation) 14h – 17h, Après-midi dansant (réservée pour les inscrits au repas) Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Inscription obligatoire dès le 16 novembre pour le repas et l’animation : participation de 25.-

Comme chaque année, Cité Seniors vous convie à célébrer Noël sous le signe de la rencontre! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

