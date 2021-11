Noël à Chenonceau : Paradis royal Chenonceaux, 4 décembre 2021, Chenonceaux.

Noël à Chenonceau : Paradis royal Chenonceaux

2021-12-04 – 2022-01-02

Chenonceaux Indre-et-Loire Chenonceaux

EUR Chaque année, Chenonceau célèbre magistralement les Fêtes de fin d’année et offre le raffinement des nouvelles créations de son atelier floral. Jean-François Boucher, scénographe floral du château et Meilleur Ouvrier de France, et son équipe proposent des installations féériques.

Chaque année, Chenonceau célèbre magistralement les Fêtes de fin d’année et offre le raffinement des nouvelles créations de son atelier floral. Jean-François Boucher, scénographe floral du château et Meilleur Ouvrier de France, et son équipe proposent des installations féériques.

info@chenonceau.com +33 2 47 23 44 02 http://www.chenonceau.com/

Chaque année, Chenonceau célèbre magistralement les Fêtes de fin d’année et offre le raffinement des nouvelles créations de son atelier floral. Jean-François Boucher, scénographe floral du château et Meilleur Ouvrier de France, et son équipe proposent des installations féériques.

ADT Touraine / Jean-Christophe Coutand

Chenonceaux

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER