Noël à Chartres : spectacle « Tourne, tourne la terre »

2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18

Une découverte d’instruments et de chants du folklore des peuples lointains et méconnus mais chaleureux et attachants proposée par les spectacles Carrousel.

Cette année, le musée des Beaux-arts accueille 3 spectacles de Noël durant les vacances, pour petits et grands à ne pas manquer. Le 18 décembre, deux artistes Stefka et Julia vous invitent à voyager en musique de toutes les couleurs, rythmée par les langues et les mélodies des 5 continents.

+33 2 37 23 42 00 https://boutique.chartres-tourisme.com/

