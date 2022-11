Noël à Chartres : spectacle « Plume apprenti lutin »

Noël à Chartres : spectacle « Plume apprenti lutin », 23 décembre 2022, . Noël à Chartres : spectacle « Plume apprenti lutin »



2022-12-23 16:00:00 – 2022-12-23 Plume aimerait bien devenir lutin du Père Noël. Mais Claqueporte, le Gardien de la Maison du Père Noël, la soumet à trois épreuves : fabriquer un jouet, apprivoiser un renne et porter l’Esprit de Noël… Pas si facile !

Pour les enfants de 2 à 10 ans. Cette année, le musée des Beaux-arts accueille 3 spectacles de Noël durant les vacances. Des spectacles pour petits et grands à ne pas manquer. Le 23 décembre, le Centre de Création et de Diffusion Musicales vous emmènera devant la maison du Père Noël pour suivre les aventures de Plume. Ville de Chartres dernière mise à jour : 2022-11-22 par

