Eure-et-Loir Chartres Parcours 1er passage : La parade débutera sur l’esplanade de la cathédrale et suivra cet itinéraire : rue Percheronne → place Jean-Moulin → place Châtelet → esplanade de la résistance → place des Épars → rues du Bois Merrain et de la Tonnellerie → rue Marceau → place du Cygne → rue du Soleil d’Or → place Billard. Parcours 2ème passage : La parade débutera sur l’esplanade de la cathédrale et suivra cet itinéraire : rue Fulbert → rue Percheronne → rue Noël Ballay → rues du Bois Merrain et de la Tonnellerie → place Marceau → rue de la Pie → rue des Changes → esplanade de la cathédrale. Christian, Eric, et leurs musiciens vous proposent uneanimation Dixieland déambulatoire et festive pour votre Noël à Chartres. Au programme, des chants de Noël qui vous plongeront dans la merveilleuse magie de cette fête… Une déambulation du Twins Jazz Events. evenementiel@agglo-ville.chartres.fr +33 2 37 18 47 60 Ville de Chartres

