Noël à Chartres : Spectacle déambulatoire « Bulles de bonheur », 18 décembre 2022, .

2022-12-18 18:00:00 – 2022-12-18

Découvrez le cortège de ces magnifiques mariés, accompagnés des demoiselles fleurs et sucreries, des échassiers sauteurs et du maître de cérémonie. Des échassiers, virevoltants et dansants sur l’enivrante musique du char à bulles, lors de scénettes dansées accompagnées de bulles de savon géantes.

Parcours 1ère déambulation : Esplanade de la Cathédrale → rue des Changes → rue de la Pie → place Marceau → rue de la Volaille → place des Halles → rues de la Tonnellerie et du Bois Merrain → place des Épars→ rue Noël Ballay → place du Cygne → rue du Soleil d’Or → rue des Changes

Parcours 2ème déambulation : Esplanade de la Cathédrale → rue du Soleil d’Or → place Marceau → rue Marceau → rue du Bois Merrain → place des Épars→ rue Noël Ballay → place du Cygne → Place Marceau → Rue de la Pie

Dans un tourbillon magique, des bulles de savon apparaissent les Bulles de Bonheur… Des magnifiques échassiers vous emmènent dans un monde onirique et fantastique rempli de poésie. Une déambulation de la compagnie Abrac’Echasses.

Ville de Chartres

