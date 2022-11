Noël à Chartres : spectacle « Contes d’hiver »

2022-12-22 16:00:00 – 2022-12-22 Des histoires de flocons de neige qui ne savent pas où ils vont atterrir… Il y avait une fois des flocons de neige qui volaient, volaient, volaient, parce qu’ils ne savaient rien faire de mieux ! Ils descendaient sur la terre. Certains atterrirent dans des champs et restèrent là où ils étaient, d’autres atterrirent sur les toits des maisons et restèrent là où ils étaient, d’autres atterrirent sur les chapeaux et les manteaux de passants pressés et restèrent là où ils étaient, un flocon entra par une fenêtre mais l’histoire ne dit pas ce qu’il fit ensuite ; en tout cas, il resta là où il était… Cette année, le musée des Beaux-arts accueille 3 spectacles de Noël durant les vacances. Des spectacles pour petits et grands à ne pas manquer. Le 22 décembre, la compagnie du Chameau racontera 3 contes (lapon, russe, inuit ou japonais), accompagnés de batterie et de percussions. Ville de Chartres dernière mise à jour : 2022-11-22 par

