Noël à Chartres : spectacle « Ce matin-là »

2022-12-21 14:30:00 – 2022-12-21 Chartres

Eure-et-Loir 6 EUR Ce petit clown, créé et interprété par Marion Monier, a cet éclat de lumière dans l’œil qui révèle le plaisir de la première découverte, la capacité d’émerveillement du tout-petit, mais aussi l’émotion vibrante. Dans une scénographie épurée et inventive, ce spectacle explore les transformations d’une matière (le papier) et celles du personnage, qui devient démiurge de son monde. Cette année, le musée des Beaux-arts accueille 3 spectacles de Noël durant les vacances. Des spectacles pour petits et grands à ne pas manquer. Le 21 décembre, la compagnie Cie Chouette il pleut ! proposera un spectacle de clown pour les petites et les petits de 1 à 5 ans. +33 2 37 90 45 80 https://www.chartres.fr/musee-beaux-arts/horaires-et-animations Ville de Chartres

