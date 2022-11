Noël à Chartres : patinoire place des Epars, 3 décembre 2022, .

Noël à Chartres : patinoire place des Epars



2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-16 19:00:00

Venez enfiler une paire de patins et élancer vous sur la glace… avec plus ou moins d’élégance et d’aisance ! Nous ne vous garantissons pas à tous de devenir de vrais professionnels de la glace, mais fous-rires et bons moments seront à coup sûr de la partie ! Une forêt de sapin avec motifs lumineux sera, quant à elle installée, place des Épars à proximité de la patinoire.

Ouverture au public le vendredi 2 décembre de 18h à 21h avec entrée offerte + soirée DJ !

De nombreuses animations sont prévues tout au long du mois.

Port de gants obligatoire.

La patinoire de 450 m², avec sentier de glace et espace réservé aux enfants, revient dés le 2 décembre pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Ville de Chartres

dernière mise à jour : 2022-11-22 par