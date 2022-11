Noël à Chartres : Manège sapin de Noël Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

2022-12-21 – 2022-12-24

Eure-et-Loir 4 EUR 4 Cette attraction de 12m de diamètre et de 12m de haut peut accueillir 32 personnes (4 adultes par nacelle). Juste avant Noël, un manège en forme de sapin de Noël géant sera installé sur la place Chatelet. Petits et grands vont pouvoir embarquer dans de vraies boules de Noël de taille XXL. Ville de Chartres

