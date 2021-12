Chablis Chablis Chablis, Yonne Noël à Chablis Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Yonne

Noël à Chablis Chablis, 18 décembre 2021, Chablis. Noël à Chablis Chablis

2021-12-18 – 2021-12-18

Chablis Yonne Chablis Le Père Noël et la Mère Noël arrivent à Chablis accompagnés de leurs lutins le Samedi 18 Décembre. Rdv à 16h30 Place du Général de Gaulle. +33 3 86 42 87 70 Le Père Noël et la Mère Noël arrivent à Chablis accompagnés de leurs lutins le Samedi 18 Décembre. Rdv à 16h30 Place du Général de Gaulle. Chablis

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Chablis Adresse Ville Chablis lieuville Chablis