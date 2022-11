Noël à Buis Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme Buis-les-Baronnies Après-midi conviviale de Noël : jeux géants Mistigri, balades en poney, retraite aux flambeaux, présence du père Noël, concert, décoration de sapin, spectacle de feu « Etincelle », crêpes et vin chaud ! mairie@buislesbaronnies.fr +33 4 75 28 07 34 http://www.buislesbaronnies.fr/ Buis-les-Baronnies

