7 Rue de Glasgow Hôtel de Ville Salon Richelieu Brest Finistère

2022-12-03 – 2022-12-18

Hôtel de Ville 7 Rue de Glasgow

Brest

Finistère Les concerts de Noël proposent une programmation éclectique de chœurs et ensembles locaux.

Prenez place au Salon Richelieu de l’Hôtel de Ville, et laissez-vous porter par ces harmonies. La programmation : – Samedi 03 Décembre :

de 14h30 à 15h30 – Harmonie Ouessant du Conservatoire.

de 16h00 à 17h00 – Les Karen Sheriff – Dimanche 04 Décembre :

de 14h30 à 15h30 – Kan Ar Vag

de 16h00 à 17h00 – Chorale Iroise – Samedi 10 Décembre :

de 14h30 à 15h30 – Ensemble de cuivres du conservatoire

de 16h00 à 17h00 – Finis’terrae – Dimanche 11 Décembre :

de 14h30 à 15h30 – Chandavant

de 16h00 à 17h00 – Harmonie Municipale de Brest – Samedi 17 Décembre :

de 14h30 à 15h30 – Vent du Large

de 16h00 à 17h00 – Cantoria – Dimanche 18 Décembre :

de 14h à 16h Chœurs0 en Cavale +33 2 98 00 80 80 Hôtel de Ville 7 Rue de Glasgow Brest

