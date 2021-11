Noël à Brest – Contes de Noël & Histoires Fabuleuses Brest, 12 décembre 2021, Brest.

Noël à Brest – Contes de Noël & Histoires Fabuleuses Brest

2021-12-12 – 2021-12-12

Brest Finistère Brest

Avec ce rendez-vous hivernal et convivial, profitez d’un moment en famille autour d’un programme de courts métrages variés et plongez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année !

L’occasion de découvrir une belle sélection de films pour petits et grands et de voyager au coeur de la magie de Noël.

Courts-métrages jeune public – Mac Orlan – 15h

Apportez votre petit cadeau !

Après la séance, un goûter sera offert au public ainsi qu’un petit cadeau pour les enfants.

Comme chaque année, nous invitons nos jeunes spectateurs à venir avec une surprise « faite maison » ou peu coûteuse.

Chacun emballe son petit présent, le dépose dans la hotte du Père Noël à l’entrée de la salle, et en pioche un à la sortie !

+33 2 98 00 80 80 http://brest.fr/

Brest

