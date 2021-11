Brest Brest Brest, Finistère Noël à Brest Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Noël à Brest

2021-12-23

2021-12-23 – 2021-12-23

Brest Finistère

Les Trolls sont insolents et capricieux. C’est une joyeuse déambulation interactive et chorégraphiée que vous pourrez admirer de vos yeux ébahis – Déambulation centre-ville – Théâtre du Vertige Les Illusionnistes

Ces Illustres illuminés, personnages sensationnels, se promènent de pays en pays, contant des récits fantastiques,

jouant quelques tours de passe-passe. – Déambulation centre-ville – Compagnie Turbul Les Trolls

