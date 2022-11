Noël à Bon-Repos | Haut les mains ! Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: 22570

22570 Bon Repos sur Blavet Atelier fabrication de marionnettes en famille à l’abbaye de Bon Repos. En lien avec l’exposition Drolatic Industry, les coulisses d’une compagnie.

Après la découverte de l’exposition Drolatic industry, les enfants entrent dans la peau d’un facteur de marionnettes. On découpe, on colle, on assemble pour donner vie à un drôle de personnage. Haut les mains !

Marionnettistes en herbe, êtes-vous prêts à entrer en scène ? Sur réservation

En famille / à partir de 5 ans / Durée 1h30

Tarif : 10 € Org. Abbaye de Bon Repos abbaye.bon-repos@wanadoo.fr +33 2 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com/ Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet

