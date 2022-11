Noël à Blois – « Wish Blow », 16 décembre 2022, .

Noël à Blois – « Wish Blow »



2022-12-16 17:00:00 – 2022-12-23 20:30:00

Noël à Blois – « Wish Blow ». Installation éphémère et participative. Les artistes Helen Eastwood et Laurent Brun vous invitent à illuminer leur œuvre par le seul pouvoir de votre souffle. Wish Blow représente l’énergie de nos rêves et de nos espoirs. Et de l’énergie, il en faut, car plus le souffle est soutenu, plus la conviction est grande et sincère, plus la lumière se propage… et plus se multiplient vos chances de voir vos vœux se réaliser. Réussirez-vous à illuminer les 15 sphères de la place ?

Installation éphémère et participative. 15 sphères sculpturales et graphiques se dressent telles des pissenlits scintillants sur la place du château. Par leur seul pouvoir de votre souffle, elles s’illuminent et propagent leur lumière : faites un voeu

