2022-11-27 14:30:00 – 2022-12-18 19:30:00 Noël à Blois – Petit train en centre-ville. Attention au départ ! Dans une mini gare aménagée pour l’occasion rue Émile-Laurens, le petit train vous attend pour une virée gratuite d’une demi-heure en ville. Pour cette année, le parcours a été modifié et prévoit un détour par les quais pour admirer la Loire et le quartier Vienne. Une balade qui ravira toutes et tous, petits et grands. Attention au départ ! Dans une mini gare aménagée pour l’occasion rue Émile-Laurens, le petit train vous attend pour une virée gratuite d’une demi-heure en ville. +33 2 54 44 51 49 https://hiver.blois.fr/2022/programme/petittrain ville-de-blois-N.Wietrich dernière mise à jour : 2022-11-22 par

