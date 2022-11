Noël à Blois – Merveilleuses bulles Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher Noël à Blois – Merveilleuses bulles. C’est sur le thème d’Alice au pays des merveilles que les bulles ont été décorées cette année place Louis-XII. Quatre bulles dont une accueille la maison du père Noël et les traditionnelles photos. Une autre bulle est réservée aux ateliers organisés tout au long du mois. Au programme : pour les enfants, loisirs créatifs et bricolage, gâteaux et chocolats, lectures de contes, maquillage ou encore pulls de Noël ; pour les parents, couronnes de Noël ou encore décorations florales. C’est sur le thème d’Alice au pays des merveilles que les bulles ont été décorées cette année place Louis-XII. Quatre bulles dont une accueille la maison du père Noël et les traditionnelles photos. Une autre bulle est réservée aux ateliers organisés tout au long du mois. +33 2 54 44 50 20 https://hiver.blois.fr/2022/programme/bulles laurent-alvarez

