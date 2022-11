Noël à Blois – Marché artisanal de fin d’année Blois Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Noël à Blois – Marché artisanal de fin d'année Blois, 10 décembre 2022

Place du château Blois

2022-12-10 08:00:00 – 2022-12-10 19:00:00

Noël à Blois – Marché artisanal de fin d'année. Ce marché qui s'ajoute aux existants vous permet de découvrir des produits de l'artisanat et des produits locaux. Découvrez le marché artisanal de fin d'année de Blois. Venez nombreuses et nombreux découvrir une vingtaine de stands.

Blois

