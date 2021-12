Béziers Béziers Béziers, Hérault NOEL A BEZIERS – LA FONTAINE MUSICALE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

NOEL A BEZIERS – LA FONTAINE MUSICALE Béziers, 27 novembre 2021, Béziers. NOEL A BEZIERS – LA FONTAINE MUSICALE Béziers

2021-11-27 18:30:00 – 2021-12-19

Un vrai feu d’artifice aquatique. Bonne nouvelle ! 5 spectacles par soir du vendredi au dimanche soit 2 séances supplémentaires à 19h30 et à 20h, à partir du 10 décembre. Sur la Place Jean Jaurès en plein cœur de la ville, venez assister au spectacle de la fontaine musicale spécial Noël. Une performance alliant son, lumière et jets d’eau qui ne manquera pas d’émerveiller petits et grands.

