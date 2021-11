Béziers Béziers Béziers, Hérault NOEL A BEZIERS – DEFILE DE LA CRECHE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

NOEL A BEZIERS – DEFILE DE LA CRECHE Béziers, 19 décembre 2021, Béziers. NOEL A BEZIERS – DEFILE DE LA CRECHE Béziers

2021-12-19 – 2021-12-19

Avec la Farandole Biterroise et le Jazz Band de Noël, la crèche vivante des enfants défilent dans les rues du centre-ville avec chameaux et brebis. Départ de la place de la Madeleine, en direction de la rue Paul Riquet, rue Pierre Flourens, rue Française, rue de la République, rue d'En Vedel et arrivée place de la Madeleine.

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

