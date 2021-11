Béziers Béziers Béziers, Hérault NOEL A BEZIERS – DECORATIONS LUMINEUSES MONUMENTALES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Pour les fêtes de fin d'année, la Place Jean Jaurès se transforment en immense village de Noël pour émerveiller petits et grands! Venez vous promener dans une forêt magique entouré de 550 sapins, d'animaux gigantesques et merveilleux. Le parcours vous fera passer dans les boules de Noël géantes venues tout droit d'un conte de fées!

Inauguration des décorations le 27 novembre à 19h.

Inauguration des décorations le 27 novembre à 19h. Pour les fêtes de fin d’année, la Place Jean Jaurès se transforment en immense village de Noël pour émerveiller petits et grands! +33 4 99 41 36 36 Pour les fêtes de fin d’année, la Place Jean Jaurès se transforment en immense village de Noël pour émerveiller petits et grands! Venez vous promener dans une forêt magique entouré de 550 sapins, d’animaux gigantesques et merveilleux. Le parcours vous fera passer dans les boules de Noël géantes venues tout droit d’un conte de fées!

