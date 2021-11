Béziers Béziers Béziers, Hérault NOEL A BEZIERS – CONCERT – LE MERVEILLEUX NOEL DE LA LYRE BITERROISE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

NOEL A BEZIERS – CONCERT – LE MERVEILLEUX NOEL DE LA LYRE BITERROISE Béziers, 19 décembre 2021, Béziers. NOEL A BEZIERS – CONCERT – LE MERVEILLEUX NOEL DE LA LYRE BITERROISE Béziers

2021-12-19 – 2021-12-19

Béziers Hérault La Lyre Biterroise, Myck Le Yondre, Ludivine Alleguede, Millie Roth et Laurent Bernadac vous invitent à un moment féérique à l’approche de Noël en assistant à leur merveilleux concert.

Entrée libre, sans réservation. La Lyre Biterroise, Myck Le Yondre, Ludivine Alleguede, Millie Roth et Laurent Bernadac vous invitent à un moment féérique à l’approche de Noël en assistant à leur merveilleux concert.

Entrée libre, sans réservation. La Lyre Biterroise, Myck Le Yondre, Ludivine Alleguede, Millie Roth et Laurent Bernadac vous invitent à un moment féérique à l’approche de Noël en assistant à leur merveilleux concert.

Entrée libre, sans réservation. Béziers

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers