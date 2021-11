Béziers Béziers Béziers, Hérault NOEL A BEZIERS – BODEGA DE NOEL Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

2021-12-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-21

Béziers Hérault Ricoune, la Banda Mescladis, Le Choeur des Hommes, La Bande à Béziers, Floréal Vaquerin et Hervé Funfstuck vous attendent nombreux pour la grande bodega de Noël!

