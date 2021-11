Noël à Beauport Paimpol, 18 décembre 2021, Paimpol.

Noël à Beauport Chemin de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol

2021-12-18 15:00:00 – 2022-01-02 19:30:00 Chemin de Beauport Abbaye de Beauport

Paimpol Côtes d’Armor

L’hiver arrive et Beauport se pare de ses plus belles lumières. Chaque pierre, chaque voûte ou arcade se teinte de magie. Durant 2 semaines de féérie, se côtoient créations visuelles, spectacles et illuminations.

D’années en années, les décors sont renouvelés pour continuer d’émerveiller les visiteurs. En 2021, vous découvrirez L’installation monumentale de Vortex-X et la mise en lumière exaltante des rennais Les Œils. Trois après-midi de contes au coin du feu sont également prévues les 18, 19 et 20 décembre.

contact@abbayebeauport.com +33 2 96 55 18 55 http://abbayebeauport.com/

L’hiver arrive et Beauport se pare de ses plus belles lumières. Chaque pierre, chaque voûte ou arcade se teinte de magie. Durant 2 semaines de féérie, se côtoient créations visuelles, spectacles et illuminations.

D’années en années, les décors sont renouvelés pour continuer d’émerveiller les visiteurs. En 2021, vous découvrirez L’installation monumentale de Vortex-X et la mise en lumière exaltante des rennais Les Œils. Trois après-midi de contes au coin du feu sont également prévues les 18, 19 et 20 décembre.

Chemin de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol

dernière mise à jour : 2021-11-17 par