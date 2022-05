Noël à Bayonne

Noël à Bayonne, 1 janvier 2023, . Noël à Bayonne

2023-01-01 – 2023-01-01 À compter du 2 décembre, les incontournables qui font le succès de Noël à Bayonne seront au rendez-vous : la Grande Roue place de la Liberté, le marché de Noël, les lâchers de lanternes, les parades, les illuminations et diverses animations pour les enfants. À compter du 2 décembre, les incontournables qui font le succès de Noël à Bayonne seront au rendez-vous : la Grande Roue place de la Liberté, le marché de Noël, les lâchers de lanternes, les parades, les illuminations et diverses animations pour les enfants. À compter du 2 décembre, les incontournables qui font le succès de Noël à Bayonne seront au rendez-vous : la Grande Roue place de la Liberté, le marché de Noël, les lâchers de lanternes, les parades, les illuminations et diverses animations pour les enfants. dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville