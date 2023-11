Noël 2023 : Contes et Histoires pour découvrir le Panthéon Panthéon Paris, 3 janvier 2024, Paris.

Du mercredi 03 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Evénement inclus dans le droit d’entrée, gratuit pour les moins de 26 ans.

Jauge limitée.

Qui sont les Grands Hommes enterrés au Panthéon ? Sont-ils vraiment si grands que ça ? Est-ce que ce seraient des géants ? Et s’il y a des grands hommes, pourquoi pas des petits, voire des tout-petits ? Et les femmes dans tout ça ? Et qu’est-ce que c’est que cette histoire de patrie reconnaissante ? Est-ce que ça a un lien avec la poterie ? Et si toutes ces questions qui traversent la tête d’un enfant devant le Panthéon avaient une part de vérité ? Et s’il y avait vraiment des géants enterrés sous le monument ? Et si ? Et si ? Et si ?

Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024 à 11h et à 15h

LES GRANDS HOMMES

C’est en partant de toutes ces questions enfantines que l’accordéoniste Alice Noureux et le conteur Julien Tauber nous entraînent dans une aventure improbable et loufoque au coeur d’une des plus respectables institutions françaises. Le conte en déambulation sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, d’une visite du monument d’une durée de quarante minutes afin de proposer à tous une approche plus générale du monument.

N’oubliez pas de mettre des vêtements chauds !

Attention, de nombreuses marches sont à monter.

Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

© Jean-Christophe Ballot – CMN La façade occidentale du Panthéon