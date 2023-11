Noël 2023 : Contes et Histoires pour découvrir la Conciergerie et la Sainte-Chapelle Sainte-Chapelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Sainte-Chapelle Paris, 23 décembre 2023, Paris. Du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 07 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant Adulte : 11,5€ Enfant : gratuit Réservation fortement conseiller sur le site internet. Cette année, venez vous émerveiller de mille et une histoire sur l’Île de la Cité durant les vacances de Noël. Jeudi 28 décembre à 14h et vendredi 29 décembre 2023 à 10h30 et 14h CONTES La première semaine des vacances, laissez-vous conter les monuments par Maria Villacis et écoutez ses récits colorés devant les vitraux chatoyants de la Sainte-Chapelle, puis dans la Conciergerie pour découvrir les histoires de ce monument qui a traversé le temps. A partir de 7 ans. Jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024 à 11h et 14h30 Spectacle La Poubelle au Roi dormant Attention : éclats de rire dans le monde des princes et princesses avec La Poubelle au Roi dormant de la compagnie La Petite Main, un thriller médiéval, burlesque et anti-gaspi : le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent habitées. Au château, la Reine est dépassée. Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène l’enquête. A partir de 5 ans. VISITES ADAPTÉES AUX PLUS JEUNES Visites en famille menées par des médiatrices du patrimoine : les Secrets de la Sainte-Chapelle, La Vie au Palais de la Conciergerie, La Nuit au Moyen Âge (à partir de 7 ans) et Tous en Cuisine (de 3 à 6 ans). SALON DE LECTURE Tout au long des vacances, un salon de lecture vous accueillera avec une sélection d’ouvrages à livre en famille pour prendre le temps de rêver oui les voûtes de la Conciergerie Sainte-Chapelle 10 boulevard du Palais 75001 Paris Contact : https://www.paris-conciergerie.fr/

© Didier Plowy – CMN Sainte-Chapelle, Paris

