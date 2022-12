NOËL 2022 – Distribution des étrennes Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

NOËL 2022 – Distribution des étrennes Soorts-Hossegor, 2 janvier 2023, Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor. NOËL 2022 – Distribution des étrennes Avenue de Rosny Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes Parc Rosny Avenue de Rosny

2023-01-02 15:00:00 – 2023-01-02

Parc Rosny Avenue de Rosny

Soorts-Hossegor

Landes Soorts-Hossegor À Soorts-Hossegor, la magie de Noël s’installe à partir du 3 décembre 2022 ! De nombreux événements et animations sont à retrouver au programme de Noël pour célébrer les fêtes de fin d’année. Marché de Noël – Manèges – Spectacles Enfants – Balade à Poneys – Initiations – Foodtrucks – Bandas – Spectacles de Danse – Vin chaud – Soirée DJ Set & Autres surprises ! Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Rendez-vous le 2 janvier 2023 à partir de 15h au Parc Rosny pour la distribution des étrennes ! +33 5 58 41 79 00 ot hossegor

Parc Rosny Avenue de Rosny Soorts-Hossegor

dernière mise à jour : 2022-12-23 par OT Hossegor

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Soorts-Hossegor Adresse Soorts-Hossegor Landes OT Hossegor Parc Rosny Avenue de Rosny Ville Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor lieuville Parc Rosny Avenue de Rosny Soorts-Hossegor Departement Landes

Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor-ot-hossegor-soorts-hossegor/

NOËL 2022 – Distribution des étrennes Soorts-Hossegor 2023-01-02 was last modified: by NOËL 2022 – Distribution des étrennes Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 2 janvier 2023 Avenue de Rosny Parc Rosny Soorts-Hossegor Landes Landes OT Hossegor Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor, Landes

Soorts-Hossegor OT Hossegor Soorts-Hossegor Landes