Petit bain et Noego présente : MERCREDI APÉROBARGE PROGRAMME Né d’un besoin de réunir autour de la création protéiforme NOEGO propose un savant mélange d’accompagnement artistique, logistique et financier à des créateurs et créatrices en plein développement de leurs pratiques. NOEGO vous invite à son lancement, l’occasion de célébrer la naissance du projet sous le soleil et les bonnes vibrations. Vous pourrez également découvrir le travail né de la rencontre de quatres groupes danseurs/artistes et soutenir la création en repartant avec les travaux imprimés à notre atelier de sérigraphie ! 18h : Do Joad et Brender (DJ set) 20h: Djset x Danse (avec Juliette Plantin, Keylian Pinon puis Tina et Doly Zambo en duo) 21h: Messes basses (DJ set) Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

