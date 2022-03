NOÉ TAVELLI & THE ARGONAUTS « INNER STREAM » AMR / Sud des Alpes, 27 mars 2022, Genève.

NOÉ TAVELLI & THE ARGONAUTS « INNER STREAM »

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 27 mars à 20:00

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! NOÉ TAVELLI & THE ARGONAUTS « INNER STREAM » Les Argonauts sont des aventuriers, des explorateurs. Seuls sur la mer dans leur cocon de bois, voile et métal, ils font face aux éléments et aux imprévus; ils jouent avec. De ce périple millénaire, il nous reste le récit, le contenu narratif. La musique elle aussi, telle la mer, regorge de surprises et d’imprévus pour ceux qui se laissent embarquer. Pour autant qu’ils trouvent le juste équilibre, elle accouchera d’une histoire mémorable et remplie d’émotions. Inner Streams, fait référence à ce voyage intérieur qu’est l’apprentissage de soi-même, celui-même qui forge l’artiste et lui permet de naviguer à travers la musique en gardant son cap, en affirmant son intention. Noé Tavelli, batterie Matthias Spillmann, trompette Francesco Geminiani, saxophone ténor Fabien Iannone, contrebasse Manuel Schmiedel, piano

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

41e AMR JAZZ FESTIVAL

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T20:00:00 2022-03-27T21:30:00