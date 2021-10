Paris L'international île de France, Paris Noé Talbot + Snatcher + Dj set Oliv Pogo Car Crash Control L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Noé Talbot + Snatcher + Dj set Oliv Pogo Car Crash Control L’international, 2 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 2 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

L’artiste Canadien Noé Talbot en tournée européenne fait escale à l’International pour le Lancement de son album “Remercier les accidents”. L’International Tsc Records & Slam Disques présentent : L’artiste Canadien Noé Talbot en tournée européenne fait escale à l’International pour le Lancement de son album “Remercier les accidents”. https://www.facebook.com/noetalbot + SNATCHER (Punk Rock/Paris) + En Dj set Olivier de Pogo Car Crash Control + Guest Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact : L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/1222245558253088 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-02T20:00:00+01:00_2021-11-02T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris