NOE PRESZOW MARTIN LUMINET – NOE PRESZOW MARTIN LUMINET EVELYNE GALLET L’ESCALE St Genis Les Ollieres, vendredi 24 mai 2024.

Noé Preszow: Après « À nous » et « Que tout s’danse » qui l’ont mené aux Victoires de la Musique en 2021 ; après un premier album qui l’a entraîné sur de nombreuses scènes de France, de Belgique, de Suisse et dans les plus grands festivals, le Bruxellois Noé Preszow revient avec des nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles. Cet album, d’une énergie éclatante et authentique, est prévu pour janvier 2024, suivi d’une tournée en France et en Belgique. Martin Luminet : Sur scène, Martin Luminet distille ses chansons avec une ferveur batailleuse comme les uppercuts salvateurs d’un garçon à la sensibilité exacerbée. Révélation des dernières Francofolies de La Rochelle, Martin est authentique, lucide et intransigeant. Ses mots, crus parfois – cashs souvent – résonnent sur fond d’électro cinématographique et de Spoken word. Evelyne Gallet : Evelyne Gallet, la chatoyante, chante comme elle vit, le rire explosif et les émotions qui débordent, tout en panache et en liberté.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

L’ESCALE 23, AVENUE DE LA LIBERATION – 69290 St Genis Les Ollieres 69