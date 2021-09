Sannois EMB Sannois Sannois, Val-d'Oise Noé Preszow I 03.12.2021 I EMB Sannois EMB Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Noé Preszow I 03.12.2021 I EMB Sannois EMB Sannois, 3 décembre 2021, Sannois. Noé Preszow I 03.12.2021 I EMB Sannois

EMB Sannois, le vendredi 3 décembre à 20:30

Noé Preszow (prononcer Prèchof), envisage un monde où solitude et solidarité cohabitent, se complètent. Dans plusieurs chansons qui figureront sur son album à paraître chez Tôt Ou Tard, il est question d’amitié. Que le dialogue soit rompu (« Je te parle encore »), que le départ soit imminent (« Cette route-là »), que la fête soit impossible (« Que tout s’danse »), ou que la vie soit finie (« Les poches vides », dans le décor des années 70), la complicité rêvée ou empêchée est omniprésente. INFOS COVID-19 //PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE// Dans le contexte actuel et dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales, les concerts peuvent être amenés à être adaptés, reportés ou annulés. Nous vous remercions pour votre compréhension. BILLETTERIE ► [[https://emb-sannois.org/billetterie/](https://emb-sannois.org/billetterie/)](https://emb-sannois.org/billetterie/) COMMENT VENIR ► Accès gare de Sannois // (Saint-Lazare <—> Sannois en 20 mn accessible avec la carte Navigo). ► Autoroute A15 sortie Sannois // (vers la D 170). ► Parking souterrain gratuit et surveillé, accès gare. INFOS ► 2 rue du Président Georges Pompidou 95110 Sannois . 01 39 80 01 39 [[.com@emb-sannois.org](mailto:.com@emb-sannois.org)](mailto:.com@emb-sannois.org) . [www.emb-sannois.org](http://www.emb-sannois.org) ► Horaires indiqués = ouverture des portes. Début des concerts 30 mn après l’ouverture des portes ► Accès facilité pour les personnes à mobilité réduites. Appelez-nous au 01 39 80 01 39. ► Si vous souhaitez venir avec un appareil photo, merci de nous contacter par avance à l’adresse mail [[communication@emb-sannois.org](mailto:communication@emb-sannois.org)](mailto:communication@emb-sannois.org) ou au 01.39.80.01.39. ► Accès interdit aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’une personne majeure.

Tarif prévente 17 EUR Tarif réduit 15 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 13 EUR

’est « À nous » que parle l’artiste bruxellois de 25 ans. À nous qui, comme lui, avons du mal à trouver notre place, à nous positionner. EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu EMB Sannois Adresse 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Ville Sannois lieuville EMB Sannois Sannois