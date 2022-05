Noé Clerc Trio Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Noé Clerc Trio Parc Floral de Paris, 9 juillet 2022, Paris. Le samedi 09 juillet 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! « Le Jazzman magicien peut créer un lien intime avec son auditoire par le biais des sens, et pour son premier album, le Noé Clerc Trio a choisi le biais du rêve. Le jeune trio nous touche d’emblée révélant sa « Secret Place » son intimité musicale et ses diverses inspirations. (…) L’oreille déambule volontiers dans ce jardin secret, un tableau peint à trois, où les jeunes musiciens font preuve de grande maturité dans la finesse du trait et le choix des couleurs. La palette est audacieuse : blues, jazz contemporain, musiques impressionnistes et traditionnelles. » – Album Révélation Jazz Magazine, Walden Gauthier. LINE UP : Noé Clerc – accordéon, compositions

Clément Daldosso – contrebasse

Elie Martin-Charrière – batterie, percussions ———- ✿ Rendez-vous le samedi 9 juillet à 15h

✿ Concert gratuit, entrée libre Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/noe-clerc-trio/

©Capucine De Choqueuses

