Noé Clerc Trio Le cri du port, 4 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement .

Noé Clerc Trio

2023-05-04 20:00:00 – 2023-05-04

EUR 8 13 “Le Jazzman magicien peut créer un lien intime avec son auditoire par le biais des sens, et pour son premier album, le Noé Clerc Trio a choisi le biais du rêve. Le jeune trio nous touche d’emblée révélant sa « Secret Place » son intimité musicale et ses diverses inspirations. (…) L’oreille déambule volontiers dans ce jardin secret, un tableau peint à trois, où les jeunes musiciens font preuve de grande maturité dans la finesse du trait et le choix des couleurs. La palette est audacieuse : blues, jazz contemporain, musiques impressionnistes et traditionnelles.” (Album Révélation, Jazz Magazine, Walden Gauthier)



Formé en 2018 avec l’accordéoniste Noé Clerc (Undectet Band and Magic Malik) le contrebassiste Clément Daldosso (Enrico Pieranunzi, Andre Cecarelli …) et le batteur Elie Martin-Charrière (Pierrick Pedron Quartet, Thomas Bramerie « Sides Story’s »…), le groupe a remporté des concours internationaux (« Leopold Bellan » en 2018, « Jazz à St Germain des Près » en 2019, le « Prix d’instrumentiste du festival Jazz à la Défense » en 2021) . Il se produit régulièrement en France (au « Sunset Sunside », au « Avignon Jazz festival », à la « Gare Jazz ») comme à l’étranger (« Studio Five » (Sofia, Bulgarie).



Leur premier album « Secret Place », paru sous le label NoMadMusic, abrite des paysages parfois urbains, parfois sauvages, parle des rencontres, du voyage et vous y invite. Il s’agit là d’une rencontre virtuose et résolument moderne entre trois instruments rarement réunis.



Noé Clerc, accordéon

Clément Daldosso, contrebasse

Elie Martin-Charrière, batterie, percussions



Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·ne·s émergent·e·s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SPPF, et l’Institut Français.

Noé Clerc Trio vous donne rendez-vous jeudi 4 mai au Cri du Port.

