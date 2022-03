Noé Classiques – Lolita Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Noé Classiques – Lolita Yvetot, 23 mars 2022, Yvetot. Noé Classiques – Lolita Yvetot

2022-03-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-23

Yvetot Seine-Maritime Présentation suivie de la projection en VOSTFR du film de Stanley Kubrick. Synopsis : Durant l’été, dans la petite ville de Ramslade, Humbert, un professeur de lettres divorcé et séduisant, loue une chambre dans la maison de Charlotte Haze, une matrone éprise de culture. Celle-ci essaie de séduire Humbert, mais ce dernier se montre beaucoup plus attiré par la juvénile Lolita. *Noé Classiques = une sélection de grands classiques à voir ou à revoir. Présentation suivie de la projection en VOSTFR du film de Stanley Kubrick. Synopsis : Durant l’été, dans la petite ville de Ramslade, Humbert, un professeur de lettres divorcé et séduisant, loue une chambre dans la maison de Charlotte Haze, une… noe@noecinemas.com +33 2 32 70 43 64 https://www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere/ Présentation suivie de la projection en VOSTFR du film de Stanley Kubrick. Synopsis : Durant l’été, dans la petite ville de Ramslade, Humbert, un professeur de lettres divorcé et séduisant, loue une chambre dans la maison de Charlotte Haze, une matrone éprise de culture. Celle-ci essaie de séduire Humbert, mais ce dernier se montre beaucoup plus attiré par la juvénile Lolita. *Noé Classiques = une sélection de grands classiques à voir ou à revoir. Yvetot

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Noé Classiques – Lolita Yvetot 2022-03-23 was last modified: by Noé Classiques – Lolita Yvetot Yvetot 23 mars 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime