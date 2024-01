CLUB DISCUSSION MEDIATHEQUE DE NOE Noé, samedi 27 janvier 2024.

CLUB DISCUSSION MEDIATHEQUE DE NOE Noé Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27 12:30:00

La médiathèque de Noé organise son club de discussion, animé par Christian Belbèze le samedi 27 janvier à 10h30.

Club ouvert à tous dans lequel on parle, on écoute, on échange, on note ce que l’on dit et on repart avec des questions plein la tête et un sujet pour le mois suivant.

MEDIATHEQUE DE NOE 1 bis rue du château d’eau

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@mairie-noe.fr



L’événement CLUB DISCUSSION Noé a été mis à jour le 2024-01-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE