Noé 2.0 Espace des Carrières – École de Musique Municipale d'Ormes Ormes

le samedi 13 novembre à 20:30

“ Là où habite le petit Noé, il n’y a plus personne. Les voisins sont partis, chassés par une nature devenue imprévisible et ingrate. Papyno, son aïeul, pense que la Terre a la fièvre et ne fait que lutter contre un mal étrange. Il affirme avoir sauvé le monde d’un déluge il y a cinq mille ans. Mais pour Noé, ce ne sont que des histoires. Papyno tombe gravement malade. Pour réunir l’argent grâce auquel il pourra lui procurer des médicaments, Noé décide de vendre un de ses animaux à Madame Indus, propriétaire d’une grande ferme qui s’est implantée à côté de chez eux. Accompagné par ses amis Vache, Poule et Cochon, le garçon pénètre dans ce qui s’avère être un élevage industriel avicole. Des salles d’élevage en passant par le laboratoire, du centre de vidéosurveillance à l’abattoir, la petite bande va découvrir la réalité d’une industrie qui dévore les animaux aussi bien que les hommes. Noé réussira-t-il à trouver les médicaments pour soigner son Papy ? Si, au moins, il s’arrêtait de pleuvoir” Spectacle tout public – dès 8 ans Offert par la municipalité Réservations et informations : [[culture@ville-ormes.fr](mailto:culture@ville-ormes.fr)](mailto:culture@ville-ormes.fr) ou au 02.38.70.85.20

Gratuit, sur inscription

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00

