Node radio investigation L’Embobineuse, 15 avril 2022, Marseille.

Node radio investigation

L’Embobineuse, le vendredi 15 avril à 21:00

Soirée de lives électroniques plus ou moins technoïdes spécialement improvisés ou pas pour l’occasion par les membres du collectif radiophonique qui transperce l’underground [[https://p-node.org/](https://p-node.org/)](https://p-node.org/) . À l’occasion de l’exposition “Radio Fischli & Weiss”, présentée à la galerie Art*cade par Otto-prod. Vernissage le 14/04 à la galerie Art-cade : [[https://www.facebook.com/events/864461097607179](https://www.facebook.com/events/864461097607179)](https://www.facebook.com/events/864461097607179) Soirée radio feedback participative à DATA le 16/04 dès 18h30. ÆTHER VARIA À la frontière de la techno, de l’industriel et de l’expérimentale, Æther Varia est le projet solo de bruits très rythmés de Nicolas Montgermont. Bruits et saturations s’entremêlent en pulsation dans ce live largement improvisé, à paraître bientôt sur Da Heard It Records. [[https://nimon.org/aether-varia](https://nimon.org/aether-varia)](https://nimon.org/aether-varia) [[https://soundcloud.com/aether…/live-on-node-mini-extract](https://soundcloud.com/aether…/live-on-node-mini-extract)](https://soundcloud.com/aether…/live-on-node-mini-extract) BEYOND THE SUNSET Deux pieds en équilibre précaire dans les éboulis et une modulation croisée qui tente un dernier forage de la dalle, beyond the unset est le projet proto technoïde de Julien Clauss. [[https://beyondtheunset.bandcamp.com/](https://beyondtheunset.bandcamp.com/)](https://beyondtheunset.bandcamp.com/) ERIK MIKKINEN Guitariste, membre fondateur du prestigieux trio rock noise expérimental : Sister Iodine, il collabore dans de nombreux autres groupes : Antilles, Grifu, Noyade, L’Ombre.. Erik aime également souvent se produire avec d’autres musiciens (en live ou en studio) : tel Andy Bolus, Pierre Faure, Cathy Heyden, Henner Henzler ou Noël Akchoté. Il a créé Le Placard (concept du concert avec casque en appartement ) et co-anime l’émission de Radio: Lapin Kult. [[https://erikminkkinen.bandcamp.com/](https://erikminkkinen.bandcamp.com/)](https://erikminkkinen.bandcamp.com/) VALENTINA VUKSIC Tripping through runtime : electromagnetic stress impro Valentina Vuksic, artiste basée à Zurich, est occupée par les émissions physiques du cyberespace à travers le son. [[https://soundcloud.com/artkillart/harddisko](https://soundcloud.com/artkillart/harddisko)](https://soundcloud.com/artkillart/harddisko) OOTIL Entre minimal expé et abstract dub , c’est sous le nom de Ootil que Yann Leguay dévie de ses projets plus matérialistes pour explorer le territoire du modulaire. Une carte irrationnelle se déplie, se froisse, se morcelle et se recombine spontanément en pulsations extraites d’un tas de gravier électronique. Moitié de Cancellled (en duo avec Aymeric de Tapol), fondateur de phonotopy, il est édité sur divers label tel que TTT, Vlek, ArtKillArt, Consumer Waste… [[https://soundcloud.com/ootil](https://soundcloud.com/ootil)](https://soundcloud.com/ootil) [[http://www.phonotopy.org/ootil.html](http://www.phonotopy.org/ootil.html)](http://www.phonotopy.org/ootil.html) MICRO-TASKERS Né dans la foulée du premier confinement Covid™ de 2020. Face à la crise sanitaire globale, HeidyX et Pali M ont décidé de créer un dispositif permettant de convertir leur incompétence en création musicale. Ils ont ensuite invité juliedesk à les rejoindre pour prolonger cette recherche musicale semi-automatisée et explorer une forme d’énonciation pré-formatée. Le nom du groupe fait référence à la classe des travailleurs et travailleuses anonymes et sous-payés qui, corrigeant les erreurs des machines, nous permettent de continuer de rêver à l’avènement d’un monde qui fonctionnera sans nous. [[http://palimeursault.net/microtaskers.html](http://palimeursault.net/microtaskers.html)](http://palimeursault.net/microtaskers.html) [[https://soundcloud.com/…/radio-plouf-ii-concerts-micro](https://soundcloud.com/…/radio-plouf-ii-concerts-micro)](https://soundcloud.com/…/radio-plouf-ii-concerts-micro)… 21h. 7€ + 2€ adh. préventes : [https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/node-radio-investigation](https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/node-radio-investigation) [www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz) [[https://art-cade.net/](https://art-cade.net/)](https://art-cade.net/) [[https://www.ottoprod.com/radio-fischli-weiss/](https://www.ottoprod.com/radio-fischli-weiss/)](https://www.ottoprod.com/radio-fischli-weiss/)

7€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T02:00:00