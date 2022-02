Nocturnus Musée archéologique départemental de Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

Nocturnus Musée archéologique départemental de Jublains, 14 mai 2022, Jublains. Nocturnus

Musée archéologique départemental de Jublains, le samedi 14 mai à 22:30 Durée 30 minutes À partir de 7 ans. des lampes sont fournies.

Nuit noire, lampe torche, pas à pas, à l’affût, aux aguets, allons découvrir la forteresse ! Le guide vous guide et les murs murmurent… Musée archéologique départemental de Jublains 13 Rue de la Libération 53160 Jublains, Mayenne, Pays de la Loire Jublains Mayenne

2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

