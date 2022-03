Nocturnes & visites insolites I Picasso et les avant-gardes arabes Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Nocturnes & visites insolites I Picasso et les avant-gardes arabes Institut du monde arabe-Tourcoing, 8 avril 2022, Tourcoing. Nocturnes & visites insolites I Picasso et les avant-gardes arabes

du vendredi 8 avril au vendredi 8 juillet à Institut du monde arabe-Tourcoing

Tous les vendredis soir durant l’exposition “Picasso et les avant-gardes arabes”, l’IMA-Tourcoing étend ses horaires d’ouverture jusque 20h. À cette occasion les visiteurs peuvent découvrir l’exposition librement ou prendre part à l’une des visites insolites qui permettent d’aborder l’exposition sous des angles originaux. ____________ PORTRAITS DE FEMMES Vendredi 15 avril – 18h30 Vendredi 6 mai – 18h30 Vendredi 27 mai – 18h30 Vendredi 8 juillet – 18h30 Partez à la rencontre de trois femmes dont le chemin a croisé celui de Picasso. Qu’elles soient artiste, muse ou combattante… La rencontre entre ses femmes et Picasso a donné naissance à des œuvres majeures. ____________ DÉCOUVERTE DE LA CALLIGRAPHIE Vendredi 20 mai – 18h30 Vendredi 10 juin – 18h30 Vendredi 1er juillet – 18h30 La visite permettra de découvrir les dessins en un trait de Picasso, qui s’apparentent à de l’écriture mais aussi les œuvres des artistes arabes qui explorent la lettre comme un élément graphique. A la suite de la visite, les participants seront invités à une initiation en calligraphie arabe. ____________ VISITE ILLUSTRÉE Vendredi 22 avril – 18h30 Vendredi 13 mai – 18h30 Vendredi 3 juin – 18h30 Vendredi 24 juin – 18h30 Cette médiation proposera aux visiteurs un focus sur la vie et l’œuvre d’un.e artiste issu.e de l’exposition Picasso et les avant-gardes arabes, à travers un ensemble de dessins réalisés par une médiatrice, étudiante aux Beaux-arts de Tourcoing. Les visiteurs se laisseront guider dans l’univers d’un.e peintre lors de la projection animée et commentée de cette série de dessins. ____________ VISITE POÉTIQUE Vendredi 29 avril – 18h30 Vendredi 17 juin – 18h30 Écriture et arts plastiques s’entremêlent chez certains artistes exposés et la rencontre avec les œuvres se fera par le prisme de la littérature, de la poésie. Une médiatrice égrainera au fil de la visite des extraits de textes, de poèmes qui mettent en lumière les œuvres. Voir moins

8 / 6 € I Gratuit pour les moins de 30 ans I Billetterie sur place avant la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:30:00 2022-04-08T20:00:00;2022-04-15T18:30:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-22T18:30:00 2022-04-22T20:00:00;2022-04-29T18:30:00 2022-04-29T20:00:00;2022-05-06T18:30:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-13T18:30:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-27T18:30:00 2022-05-27T20:00:00;2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T20:00:00;2022-06-17T18:30:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-24T18:30:00 2022-06-24T20:00:00;2022-07-01T18:30:00 2022-07-01T20:00:00;2022-07-08T18:30:00 2022-07-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du monde arabe-Tourcoing Adresse 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Departement Nord

