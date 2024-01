Nocturnes Théâtrales Village Nolay, mercredi 17 juillet 2024.

Les Jacquemarts de la ville, Jacquot et Jacquotte vous content l’histoire de Nolay et de ses monuments. Du haut de leur campanile, ils en ont connu des péripéties… Une manière conviviale et ludique d’apprendre.

Gratuit pour les moins de 10 ans. EUR.

Village Centre Historique

Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ot@nolay.com

Début : 2024-07-17 21:00:00

fin : 2024-07-17 22:30:00



