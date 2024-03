Nocturnes sur Loire oiseaux de Loire Sigloy, vendredi 2 août 2024.

Nocturnes sur Loire oiseaux de Loire Sigloy Loiret

Vendredi

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau.

Sortie de 3h sur la Loire. Balade commentée avec narration sur le fleuve, les bateaux, la faune, la flore… Arrêt sur une ile pour découvrir la flore et d’éventuels indices de présence du castor. Animation autour d’un thème spécifique. Repas froid traiteur servi sur le bateau. Les lumières du crépuscule au retour !

Au fil de l’eau, identification et commentaires sur les oiseaux rencontrés, et une narration plus étendue sur le balbuzard pêcheur, par un ingénieur IRD. 4545 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:30:00

fin : 2024-08-02 21:30:00

Embarcadère des Passeurs de Loire

Sigloy 45110 Loiret Centre-Val de Loire passion.loire@orange.fr

