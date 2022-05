Nocturnes sur Loire : oiseaux de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Catégorie d’évènement: Sigloy

Nocturnes sur Loire : oiseaux de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire, 1 juillet 2022, Sigloy. Nocturnes sur Loire : oiseaux de Loire

du vendredi 1 juillet au vendredi 12 août à Embarcadère des Passeurs de Loire

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau. Au fil de l’eau, identifications et commentaires sur les oiseaux rencontrés, ainsi qu’une narration plus étendue sur le balbuzard pêcheur, par un ingénieur IRD

Voir http://www.passeursdeloire.fr

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau. Au fil de l’eau, identifications et commentaires sur les oiseaux rencontrés, ain… Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Sigloy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T19:00:00 2022-07-01T22:00:00;2022-08-12T18:45:00 2022-08-12T21:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Sigloy Autres Lieu Embarcadère des Passeurs de Loire Adresse Sigloy Ville Sigloy lieuville Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigloy/

Nocturnes sur Loire : oiseaux de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire 2022-07-01 was last modified: by Nocturnes sur Loire : oiseaux de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire 1 juillet 2022 Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Sigloy

Sigloy