Nocturnes sur Loire, métiers de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Catégorie d’évènement: Sigloy

Nocturnes sur Loire, métiers de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire, 29 juillet 2022, Sigloy. Nocturnes sur Loire, métiers de Loire

du vendredi 29 juillet au vendredi 26 août à Embarcadère des Passeurs de Loire

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau. Un conférencier nous décrira, par petites touches successives, différents métiers de l’histoire de la Loire : mariniers, passeurs, cordiers, tireurs de sable, haleurs, gobeux, muletiers, mérandiers, toutiers, etc…

Voir http://www.passeursdeloire.fr

Sortie animée proposée par les Passeurs de Loire avec un repas froid préparé par un traiteur et servi sur le bateau. Un conférencier vous accompagnera sur la balade et vous parlera, par petites tou… Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Sigloy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-29T19:00:00 2022-07-29T22:00:00;2022-08-26T18:30:00 2022-08-26T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Sigloy Autres Lieu Embarcadère des Passeurs de Loire Adresse Sigloy Ville Sigloy lieuville Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy

Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigloy/

Nocturnes sur Loire, métiers de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire 2022-07-29 was last modified: by Nocturnes sur Loire, métiers de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire Embarcadère des Passeurs de Loire 29 juillet 2022 Embarcadère des Passeurs de Loire Sigloy Sigloy

Sigloy