Sortie proposée par les Passeurs de Loire Animée par 2 mariniers musiciens avec un repas froid traiteur servi sur le bateau Tout au long de la balade, deux mariniers et musiciens, l’un à la guitare et l’autre à l’accordéon, vous feront revivre chants et musiques de la marine de Loire.

Voir http://www.passeursdeloire.fr

2022-06-24T19:00:00 2022-06-24T22:00:00;2022-07-08T19:00:00 2022-07-08T22:00:00

